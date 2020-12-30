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أخبار العالم

السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر رعاياها بسبب الكمامة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:48 م
الكمامة
الكمامة
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شريف سيد
حذرت السفارة الأمريكية في القاهرة رعاياها، من عدم الامتثال إلى قرارات الحكومة المصرية، بشأن فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة، بداية من الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021. 

وقالت السفارة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني: "أعلنت الحكومة المصرية أنه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، قد يتعرض الأفراد الذين لا يلتزمون بالتدابير الاحترازية مثل ارتداء قناع في الأماكن المغلقة لغرامة فورية أو محاكمة".

وأضافت: "يرجى ملاحظة أن سفارة الولايات المتحدة غير قادرة على التوسط نيابة عن المواطنين الأمريكيين الذين يقومون بإنتهاك هذه الإجراءات". 

فيما ذكرت أن الحكومة المصرية ألغت جميع احتفالات العام الجديد برأس السنة. كما يتم إلغاء جميع حفلات الزفاف الداخلية أو الجنازات أو المهرجانات أو التجمعات الجماهيرية الأخرى إلى أجل غير مسمى.

واعتبارًا من يوم الأحد 3 يناير 2021، صدرت أوامر إلى أماكن الخدمات مثل المطاعم والمقاهي بتقليل عدد العملاء إلى 50% من السعة أو أقل، مع غرامات قدرها 4000 جنيه لإغلاق الأعمال المؤقت في حالة المخالفة.

ودعت السفارة رعاياها إلى الإمتثال لإرشادات التباعد الإجتماعي التي تفرضها الحكومة المصرية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

واختتمت أنه في حالة رغبة المواطنين الأمريكيين بمصر الإستفسار عن معلومات طبية حول كورونا في مصر، زيارة موقع وزارة الصحة والسكان، أو الاتصال على الخط الساخن للوزارة. 
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