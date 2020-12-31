فريق مسرح آداب حلوان يبهر الحاضرين بالعرض المسرحي انتحار مؤقت.. صور

قدم فريق مسرح كلية الآداب بجامعة حلوان العرض المسرحي "إنتحار مؤقت" وذلك ضمن فعاليات مهرجان مسرح المنوعات والذى أقيم بمشاركة كليات جامعة حلوان المختلفة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب .





وأشاد الحاضرين بالعرض المسرحي و بالممثلين المشاركين بالعرض وعلى تناسق ملابس الممثلين مع حالة العرض و قطع الديكور المستخدم، فقد علق أحد الحضور على أن فريق مسرح كلية الآداب دائما ما يقدم افكار جديده وتنوعة كل عام وأنهم دائمًا ما يقدمون الوان مختلفة من الفنون مثل الكوميدي والتراجيدي والعبثي .

واقيم العرض وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الكبيرة وفقد تم منع الدخول لمن لم يرتدى الكمامة كما أنه تم المحافظة على المسافة اللازم بين المقاعد والحضور، حفاظا على صحة الحضور وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا .





استطاع مخرج العرض المسرحي عمر ناجى الطالب بكلية الآداب الفرقة الثالثة من توظيف جميع عناصر الفن المسرحي من إضاءة وديكور وحركة الممثلين التأثير على مشاعر الجمهور وإيصال فكرته المتفرج .





يأتي هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020 /2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.



