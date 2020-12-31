برلماني يطالب بحملات إعلامية لتوعية المجتمع بدوره نحو الفئات الخاصة





اعتبر النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب ، قرار وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لقصار القامة ، يؤكد أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية لحماية الفئات الخاصة ، حيث أن تلك الفئة الهامة التي تمثل نحو 15 % من المجتمع المصرى وبالتالي الدوله كانت دائما حريصة عليهم .





واضاف خليل فى تصريحات خاصة ، أن إهتمام الدوله كان واضحا منذ عام 2013، حيث تم النص في الدستور على تخصيص نسبة مقاعد مناسبة لهم في مجلس النواب، وكذلك اقرار مجلس النواب قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يسهل اجراءات تقديم العديد من الخدمات لذوى القدرات الخاصة، ويلزم بتوفير فرص العمل لهم والوحدات السكنية وكذلك توفير فرص التعليم المناسبة بالإضافة الى باقى الحقوق مثل العلاج وغيره.





وأشار خليل إلى ضرورة وجود حملات إعلامية لتعريف المجتمع دورة نحو هؤلاء المواطنين وكيفية مساعدتهم ومساندتهم بدلا من التنمر عليهم ، وأيضا تغليظ العقوبات ضد المتنمرين عليهم ، والعمل على تأهيلهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المتخصصة حتى يستطيعو ان يعيشون بيننا بسلام وامان.





وقد اجتمعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع عدد من قصار القامة لاستعراض المشاكل والتحديات التي تواجههم، وسبل دمجهم في المجتمع ، واســتمعت وزيرة التضامن الاجتماعـــــــي إلى التحديات التي يواجهونها بشأن دمجهم في المجتمع





وقالت إنه سيتم التنسيق لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم والعمل على توفير الأثاث المنزلي والمفروشات وبأسعار مناسبة، فضلا عن بحث سبل لتمويل الأنشطة الرياضية لهم والتوسع في فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة، ووعدت بأنها سوف تساهم في تنظيم حملات توعوية وإعلامية لحمايتهم من جميع أشكال التنمر كما تسعى الوزارة مع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم جميع أشكال التنمر.



