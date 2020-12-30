لجان للمرور للتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية في الدقهلية

قرر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الاربعاء تشكيل لجان للمرور على كافة المنشآت الصناعية بنطاق المحافظة، للمراجعة والتأكد من اتخاذ وتطبيق إجراءات السلامة والصحية المهنية ومراجعة التراخيص الصادرة لهذه المنشآت بكافة المنشآت واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين تطبيقا للقانون حرصا على سلامة العاملين والحفاظ على البيئة المحيطة بتلك المنشآت .





وشدد على ضرورة مراجعة كافة التراخيص للمنشآت الصناعية الواقعه فى نطاق المحافظة والتاكد من اتباعها لاجراءات السلامه والصحة المهنية وتزويدها بانظمه مكافحة الحرائق وطلب من وكيل وزارة القوى العاملة ضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الصناعية بالمحافظة وإعداد تقارير عاجلة بالمنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.





جاء ذلك عقب الحريق الذي نشب مساء اليوم باحد مصانع البلاستيك بمدينة طلخا، حيث تم الدفع بعدد 7 سيارات اطفاء من الحماية المدنية وسيارتين تابعتين لمصنع سماد طلخا وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون وقوع اصابات او خسائر فى الارواح.