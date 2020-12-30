ضياء عبدالخالق: المتحدة للخدمات الإعلامية تمتلك رؤية واضحة وتنوعاً درامياً

قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمتلك رؤية وأهدافًا واضحة بالتنوع الدرامى ووجهة نظر، لافتأ إلى أن مسلسل الاختيار نموذج هام وقدم نماذج وطنية للجيل الجديد .



وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن النقلة النوعية التى شهدتها الدراما المصرية فى عام 2005 اهتمت بتقنية الصورة وإثبات دائمًا شعار الريادة الدرامية المصرية.





وأكد أن التاريخ المصرى مصدر رائع لا ينضب من روائع البطولات سواء القديم أو الحديث منه فى ملحمة مسلسل الاختيار لوجود قدوة صالحة توجه الأجيال الجديدة لأسمى مبادئ الوطنية والانتماء .



