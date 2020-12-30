غدًا.. صابر الرباعي وأحمد جمال في ضيافة منى الشاذلي





وذلك من خلال حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " حيث كتب قائلا " ahmedgamal إنتظروني غدًا مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي وسهرة رأس السنة في معكم منى الشاذلي على شاشة cbc 🌠🎄

و كل عام وانتم بخير 💕 "





كشف الفنان أحمد جمال، عن تطور الحالة الصحية لوالدته عقب اصابتها بفيروس كورونا .

وكتب أحمد جمال ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : شكرا ليكوا على سؤالكم ودعواتكم الحمد لله ماما حالتها مستقرة وربنا يشفيها ويشفي كل مريض ويبعد عنكم اي مكروه.

وأعلن الفنان أحمد جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابه والدته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب منشورًا قال فيه: «رجاء ادعو لوالدتي ربنا يشفيها .. إيجابي كورونا».

من جهة أخرى، انتهى النجم أحمد جمال، من تصوير أغنيته الجديدة "النهاية" منذ فترة، وهى الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد.

وقام الفنان، بتصويرها فى اليونان، طبقًا للإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميًا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التي ارتبط بها بعد علاقة حب قوية.





أعلن الفنان احمد جمال ، عن ضيافته غدا فى برنامج " معكم منى الشاذلى " وحلقة خاصة بمناسبة رأس السنة ، بصحبة الفنان صابر الرباعى.