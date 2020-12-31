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تعليم

نهاية يناير آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية في سنغافورة للعام 2021/2022

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفاره جمهوريه مصر العربية بسنغافورة بأن جامعه Nanyang Technological University تقدم منح دراسيه لبرنامــج الدراسات العليا فى الاقتصاد التطبيقى Msc in Applied Economics  التى تنظمه كليه العلوم.


واوضحت الإدارة العامة للبعثات بالوزارة أن بيانات المنحه هي:-

- عدد (1) منحه كامله القيمه الماليه 42.000 دولار سنغافورى والتي تشمل اعفاء من الرسوم وبالاضافه الى راتب قيمته 10.000 دولار.

- 2 من المنح الدراسيه بقيمه 32.000 دولار سنغافورى، مع اعفاء من الرسوم الدراسيه

- 2 منحه دراسيه بقيمه 16.000 دولار سنغاقورى وتغطى نصف قيمة المصاريف الدراسيه

واضافت الإدارة  ان ذلك علما بان مدة المنحه الدراسه عام واحد، وأخر موعد للتقدم للمنحة هو31 يناير 2021، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى :-
http://www.sss.ntu.edu.sg/Programmes/msae/Pages/Home.aspx



كما اشارت إلى أن البعثات لا تتحمل اى نفقات من هذه المنحه، ويمكن التقدم على المنحه على الموقع  الالكترونى التالى :-
www.sss.ntu.edu.sg/Programmes/msae/Pages/Online-Application-Date.aspx



وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات، حيث أصدر عدد من القرارات من بينها قرار المجلس بتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب  كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.


في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة،

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات  مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات.
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