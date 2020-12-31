نهاية يناير آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية في سنغافورة للعام 2021/2022

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفاره جمهوريه مصر العربية بسنغافورة بأن جامعه Nanyang Technological University تقدم منح دراسيه لبرنامــج الدراسات العليا فى الاقتصاد التطبيقى Msc in Applied Economics التى تنظمه كليه العلوم.









واوضحت الإدارة العامة للبعثات بالوزارة أن بيانات المنحه هي:-





- عدد (1) منحه كامله القيمه الماليه 42.000 دولار سنغافورى والتي تشمل اعفاء من الرسوم وبالاضافه الى راتب قيمته 10.000 دولار.





- 2 من المنح الدراسيه بقيمه 32.000 دولار سنغافورى، مع اعفاء من الرسوم الدراسيه





- 2 منحه دراسيه بقيمه 16.000 دولار سنغاقورى وتغطى نصف قيمة المصاريف الدراسيه





واضافت الإدارة ان ذلك علما بان مدة المنحه الدراسه عام واحد، وأخر موعد للتقدم للمنحة هو31 يناير 2021، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى :-

http://www.sss.ntu.edu.sg/Programmes/msae/Pages/Home.aspx













كما اشارت إلى أن البعثات لا تتحمل اى نفقات من هذه المنحه، ويمكن التقدم على المنحه على الموقع الالكترونى التالى :-

www.sss.ntu.edu.sg/Programmes/msae/Pages/Online-Application-Date.aspx













وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات، حيث أصدر عدد من القرارات من بينها قرار المجلس بتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.









في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة،



