برلماني: بطاقات الخدمات المتكاملة تحقق حياة كريمة لذوي القدرات الخاصة

قال النائب أحمد إسماعيل، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولي اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوى القدرات الخاصة، من خلال توفير فرص عمل لهم ومساكن وغيرها من الخدمات، وذلك فى إطار توفير حياة كريمة لهم ولاسرهم.





ودعا عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة، إلى ضرورة احترام هذه الفئة الهامة، التى تمثل إضافة كبيرة للمجتمع والبلاد، بما تمتلكه من طاقات وإرادة وعزيمة وإصرار على مواجهة التحديات وابتكار الأفكار والابداع فى مختلف المجالات ،لافتا إلى ان إصدار وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج بطاقات الخدمات المتكاملة لقصار القامة وحملات لحمايتهم من التنمر خطوة إيجابية تحقق لهم حياة كريمة.





وأكد إسماعيل ان هذه الفئة تحتاج الي معامله خاصة من أجل دمجهم بشكل افضل فى المجتمع وليس التنمر عليهم وبالتالي إنعزالهم بعيد عن الحياة خوفا من المتنمرين ، مطالبا بعقد دورات تثقفية وحملات اعلامية للتوعية بدور المجتمع والأسرة حول كيفية رعايتهم ودمجهم بشكل افضل فى الحياة .





واجتمعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع عدد من قصار القامة لاستعراض المشاكل والتحديات التي تواجههم، وسبل دمجهم في المجتمع ، واســتمعت وزيرة التضامن الاجتماعـــــــي إلى التحديات التي يواجهونها بشأن دمجهم في المجتمع.





وقالت إنه سيتم التنسيق لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم والعمل على توفير الأثاث المنزلي والمفروشات وبأسعار مناسبة، فضلا عن بحث سبل لتمويل الأنشطة الرياضية لهم والتوسع في فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة، ووعدت بأنها سوف تساهم في تنظيم حملات توعوية وإعلامية لحمايتهم من جميع أشكال التنمر كما تسعى الوزارة مع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم جميع أشكال التنمر.



