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وزيرة التجارة تتوقع تخطي صادرات مصر حاجز الـ25 مليار دولار بنهاية 2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:02 م
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة
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ندى رأفت

قالت الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، إنها تتوقع تخطى صادرات مصر حاجز الـ25 مليار دولار بنهاية 2020، مضيفة: " هو رقم مقبول في ظل عام صعب للغاية ، والظروف التي نمر بها من جائحة كورونا، حيث كان عامًا مليئًا بالتحديات ، وخاصة في عملية التصدير.


وأضافت نيفين جامع " في مداخلة هاتفية مع برنامج " آخر النهار " المُذاع على فضائية " النهار " ، أن عملية التصدير واجهت العديد من الصعوبات بسبب غلق الأسواق الخارجية بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى أنه كان هناك أصحاب شركات ، وعقود توريد وقعت ، ولكن بسبب الجائحة ، لم تكتمل العملية إلى نهايتها .


وتابعت " وزيرة التجارة والصناعة، أنه رغم الظروف الصعبة؛ إلا أن الدولة المصرية كانت حريصة على استمرار العملية الانتاجية، حتى في ظل ظروف الحظر المؤقت، كانت تعمل كل الجهات المعنية جاهدة على تحقيق كل المهام والالتزامات المطلوبة .

وأكدت " جامع " ، أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرةً الى انه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميًا الا ان الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الانتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الامر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة .

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