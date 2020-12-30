محلل سياسي: كتاب أوباما الجديد حقق 3 ملايين نسخة

قال الكاتب والمحلل السياسى توماس جورجيسيان، إن كتاب أوباما الجديد "الأرض الموعودة"، به نوع من التأملات، بما يحدث، وكيف يتم اتخاذ القرار، ونوع من محاسبة الذات، فشخصية أوباما، الحائرة والمحيرة، والباحثة عن الأسئلة، يوصف ذلك فى الكتاب، فالولاية الثانية لحكمه، ستكون فى الجزء الثانى من الكتاب، ولكن حتى الان تمت مبيعات أكثر من 3 ملايين نسخة، وستزيد هذه النسخ، لا سيما أن هناك اهتمام عالمى بما يقوله بشأن "حكم أمريكا"، وتفاصيل صناعة القرار.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، بعض المعلقين فى الدول العربية ومصر، بعد أسبوع واحد قال أن اوباما لديه نظرة استعلائية للعرب، ولكن كان هناك اهتمام واضح من أوباما فى كتابه بمصر والدول العربية، وحديث عن زيارته للقاهرة.



