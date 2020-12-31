معرفة أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول في آداب عين شمس اليوم

قال الدكتور مرتضى مصطفى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي، حيث انتهى الطلاب من امتحانات "الميد تيرم"، لافتًا إلى استعداد الكلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
وأوضح "مرتضى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم رفع المقررات الدراسية على المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب إلى جانب الأسطوانات المدمجة، لافتًا إلى أنه لا يتم منع دخول الطالب للامتحان في حالة عدم دفع المصروفات، ولكن يتم حجب النتيجة النهائية للامتحانات.
وشدد عميد آداب عين شمس، على فرض الرقابة من قبل أمن الكلية على التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل القاعات وارتداء الكمامات.
وأشار إلى أنه يمكن معرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الأول ، عن اليوم الخميس الموافق 31 - 12 - 2020 من خلال هذا الرابط اضغط هنا
الجدير بالذكر اختتمت فعاليات مهرجان الإكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي وذلك على مسرح الإدارة العامة لرعاية الشباب حيث تنافست اثني عشر كلية بالجامعة بالمهرجان ويأتي ذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و ا.د. عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .
وقد فازت كلية التجارة جامعة عين شمس بالمركز الأول كأفضل عرض عن عرض "سالب صفر"، كما فاز الطالب مصطفى طلعت بجائزة أفضل نص مؤلف عن نص "سالب صفر" مركز اول،وفاز بجائزة أفضل مخرج مركز اول الطالب اسلام خالد ، بينما فازت بجائزة أفضل ممثلة الطالبة ليالي خلف مركز أول وحصل الطالب شاهر عبد الرحمن بالمركز الثاني كأفضل ممثل.
وهنأ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة فريق التمثيل بالكلية مؤكدا ان الكلية تذخر بالعديد من المواهب المختلفة التي تحظي بدعم واهتمام ادارة الجامعة.