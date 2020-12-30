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حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في مصر القديمة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:58 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة الدراجات النارية بمصر القديمة.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين للوصول لعدد الوقائع التى ارتكبوها من قبل وإعداد تقرير مفصل عنهم.

وكانت قوة من وحدة مباحث قسم مصر القديمة، تمكنت من ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون تراخيص".

وبمناقشتهما عن مصدرها، اعترفا بسرقتها من أمام عقار فى شارع إبراهيم باهر زغلول ـ المنيل دائرة القسم، بأسلوب "توصيل الأسلاك"، ملك عامل دليفري مقيم المنيل ـ دائرة القسم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة.

ومن خلال تطوير مناقشة المتهمين للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

كما اعترفا بسرقة دراجة نارية ملك دليفري مقيم شارع أبو الفضل ـ بولاق الدكرور جيزة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عاطل، ومقيم بالجيزة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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