إلهام شاهين لـ إسعاد يونس: نورتي السينما والفيلم

نشرت الفنانة الهام شاهين صورة جديدة من العرض الخاص لفيلمها الجديد حظر تجول بصحبة النجمة اسعاد يونس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت، قائلة: " مبروك للصديقة الفنانة الإعلامية إسعاد يونس على إفتتاح سينما رينسانس فى مدينتى بفيلم حظر تجول .. نورتى السينما و الفيلم".

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن اختيارها لفيلم حظر تجول جاء بعد فيلمها رقم 100 في مسيرتها الفنية "يوم للستات".

وكانت الفنانة إلهام شاهين، فازت بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.