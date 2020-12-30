وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نظام امتحانات الترم الأول .. غدا

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عصر غد الخميس ، مؤتمر صحفيا للإعلان عن تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول وطرق تقييم الطلاب وضوابط عقد الامتحانات .

ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم خلال هذا المؤتمر كافة الاجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها لحماية الطلاب من الاصابة بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات .

وكان أطلق طلاب المدارس في مصر ، هاشتاج تطبيق الاونلاين نزولنا خطر ، على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، للضغط على المسئولين من أجل المطالبة بإغلاق المدارس وجعل الامتحانات اونلاين لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا جراء التجمعات الطلابية المتوقعة في حال عقد لجان الامتحانات في المدارس.





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يتابع بكل ما يثار على السوشيال ميديا يوميا، بما فيها هاشتاج تطبيق الاونلاين نزولنا خطر.



