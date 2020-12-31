حبس 4 أشخاص لحيازتهم تماثيل فرعونية

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 4 تماثيل فرعونية بدائرة قسم شرطة الساحل.





وامرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات الى لجنة من وزارة الاثار لفحص اثرية القطع لفحصها واعداد تقرير بخواصها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم.





وكانت قد نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط ٤ أشخاص بحوزتهم ٤ تماثيل فرعونية.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد علي تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





فقد تلقي العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ يفيد بتمكن ضباط كمين شبرا العلوي ـ دائرة قسم شرطة الساحل من ضبط ٣ عمال وسائق حال استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم عدد 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية.





بمناقشتهم عما أسفر عنه الضبط، أقروا أمام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بشرائهم المضبوطات من منطقة الصاغة بالجمالية بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين، بالاشتراك مع آخر والمقيم مركز الفيوم / الفيوم ( جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه).



