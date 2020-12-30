بمناسبة العام الجديد 2021.. أم تنفق جميع ميزانيتها وتقترض لتجديد غرفة أبنائها.. شاهد

كان لذلك التجديد ثمن باهظ حيث أنفقت جايد لوي من مقاطعة شيشاير الإنجليزية جميع ميزانيتها إضافة إلى الاقتراض من والدتها لتجميع مبلغ قدره 350 جنيهًا.





اشترت جايد سريرين بطابقين من إطار معدني لأبنائها أديسون و كيرون مقابل 90 جنيهًا إسترلينيًا ، ووضعت مكتبًا ودرجًا أسفل كل منهما بتكلفة 10 جنيهات إسترلينية، و60 جنيهًا إسترلينيًا للأثاث ومنتجات شرائية أخرى.



أصبحت غرفة أطفالها مليئة بكل ما يمكن أن يرغبون به، حيث كانت الأجهزة مزودة بالألعاب المدمجة باهظة الثمن، إضافة إلى كرسي ألعاب من أمازون، و ثلاجة صغيرة للمشروبات والوجبات الخفيفة، بتكلفة بلغت 160 جنيهًا إسترلينيًا.





قالت الأم بعد الانتهاء من تجديد غرفة أبنائها: «أعتقد أن نمط الكتابة على الجدران بهذا الطريقة يناسب سن أولادي في مرحلة المراهقة، كما جاءت اللمسات الأخيرة على شكل ملصقات وأعمال فنية مكتوب عليها: خمس دقائق أخرى فقط لتحفزيهم».





واختتمت والدة الطفلين: «أعتقد أن الغرفة تبدو أفضل بكثير من تلك الجاهزة التي رأيتها، خاصة عندما تكون مضاءة، وقد فعلت ذلك مقابل جزء بسيط من المال، وأنا سعيدة بالنتائج كما كنت أتخيلها تمامًا».



