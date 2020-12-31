توسيع نطاق الريف.. نواب: الدولة تطبق شعار العدالة الاجتماعية وتواجه الفقر بحياة كريمة.. وترشيد استخدام المياه يتصدى لأزمة الفقر المائي

إشادة بتوسيع نطاق تطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية كمرحلة أولى

نواب: "حياة كريمة" تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية

برلماني يطالب بتوعية المزارعين بنظم الري الحديثة لترشيد المياه وزيادة الإنتاج الزراعي

برلماني: خطط القيادة السياسية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بحياة المواطن









تسعى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل وتطوير استغلال الموارد المالية.. بهذه العبارات ثمن النواب تحركات الدولة الرامية لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية كمرحلة أولى وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه ببناء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة علي مستوي الجمهورية في اطار سكن لكل المصريين.





وقال النواب إن الدولة تسير نحو التطوير الشامل لجميع محطات المياه على مستوى محافظات الجمهورية يحقق مصلحة القرى والمواطن ويصب في تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.





وأشاد النائب على أحمد على، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة كفر الشيخ، بالتحركات التي تقوم بها الدولة لإحداث التطوير الشامل لجميع محطات المياه على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن ذلك يحقق مصلحة البسطاء والقرى والفلاحين، ويزيد الإنتاج أيضا.

وشدد عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية التكليفات الرئاسية، الخاصة بتطوير المعدات الخاصة بمحطات المياه، وفق أعلى المواصفات الفنية، لتتكامل مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بما ينهض بأحوال القرى والفلاح أيضا.

وأكد أهمية تطبيق نظم الري الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة مشيدا بتحركات الدولة لتوعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها في توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.

وقال عضو مجلس النواب إن هذا التطوير الذي تسعى له الدولة يجب أن يتكامل مع التحركات التي تقوم بها الدولة لحل مشكلات الفلاح في كافة المجالات.





بدوره أشاد النائب سامي محمد سليم عضو مجلس النواب، بتوسيع نطاق تطوير قري الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية كمرحلة أولي وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه ببناء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة علي مستوي الجمهورية في اطار سكن لكل المصريين.

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة، إن توجه الدولة نحو التطوير الشامل لجميع محطات المياه على مستوى محافظات الجمهورية يحقق مصلحة القرى و المواطن و يصب في تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.





ووجه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات الرامية لتطوير القرى الأكثر فقرا بخلاف الجهود التي تستهدف حل مشكلات المياه والصوف الصحي .





وأوضح عضو مجلس النواب أن التطوير في إطار مشروع "حياة كريمة" يستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.





بدوره أشاد النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ بالتحركات التي تقوم بها الدولة لإحداث التطوير الشامل لجميع محطات المياه على مستوى محافظات الجمهورية موضحا ان ذلك يحقق مصلحة البسطاء والقرى والفلاحين ويزيد الإنتاج أيضا.





وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة، إلى أهمية التكليفات بتطوير المعدات وفق أعلى المواصفات الفنية ليتكامل مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بما ينهض بأحوال القرى والفلاح أيضا.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان تحركات الدولة تعني الاهتمام بمحدودي الدخل والفلاح والشباب، مشيرا إلى أهمية التحركات التي تقوم بها الدولة للاهتمام بمشروعات الري الحديث.





وأكد أهمية تحركات الدولة التي تسعي لتطوير نظم الرى الحقلي وإعادة تأهيل المجاري المائية للحفاظ على كميات المياه المتاحة وتحقيق أفضل وسائل استغلال المياه في ظل الفقر المائي.





وأشاد بتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع نطاق تطوير قري الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية كمرحلة أولى وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه ببناء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة علي مستوي الجمهورية في اطار سكن لكل المصريين.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملًا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية".





وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلًا عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي.





ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملًا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.



