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حوادث

حبس شخصين انتحلا صفة رجال الشرطة وسرقا عربي الجنسية بمدينة نصر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة رجال الشرطة والاستيلاء على حقيبة يد بداخلها 2 هاتف محمول ومبلغ مالي 700 دولار من شخص عربي الجنسية ولاذا بالفرار بدلئرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما.

تبلغ للعقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من شخص عربي الجنسية ، مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم ، اعترضت طريقه سيارة "لم يتمكن من التقاط أرقامها" يستقلها شخصين "بأوصافهما التقريبية" وادعيا أنهما رجال شرطة وإستوليا منه على حقيبة يد بداخلها 2 هاتف محمول ومبلغ مالي 700 دولار  ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة .

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما لدى عميلهما "سىء النية" .

كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي "من متحصلات الواقعة" حيث أقرا باستبدالهما المبلغ المالي المستولى عليه للعملة المحلية وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات واتهمهما بارتكاب الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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