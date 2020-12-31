مستر أولمبيا وبائع الفريسكا أبرزها.. ترندات سيطرت على السوشيال ميديا في 2020

قالت الإعلامية هدير سمير، مر علينا عام 2020 بحلوه ومره، واجهنا ومازلنا نواجه الكثير من الصعوبات، مضيفة أن انتشار فيروس كورونا فرض علينا البقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات، مما جعل له أثرا نفسيا وتجربة جديدة لم يعِشها الجيل الحالي من قبل، لنخرج من 2020 بالعديد من الدروس والعبر والتجارب، ربما لم تتوافر تلك الظروف لكى يمر بها أجيال أخرى.





وأضافت "سمير"، أن أزمة الفنان محمد رمضان ووقوعه على أرض مسرح غنائي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، مستدركة أنه خلال فترة الأمطار الغزيرة رأينا الفنانة ياسمين صبري ومساعدتها للحجة "نعمات" الطيبة، كما هزت قضية "فرومنت" السوشيال ميديا وشهدت شدا وجذبا كبيرا.





وأكملت أن أزمة حمو بيكا مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وفوز البطل بيج رامي ببطولة "مستر أولمبيا ٢٠٢٠" سبب في موجة حب وحماس كبيرة على السوشيال كأول مصري يحصد أهم بطولة في رياضة كمال الأجسام على مستوى العالم.

وأنهت الإعلامية، حديثها "كمان قصة بائع الفرسكا واللي معروف بطبيب المستقبل، وكمان الباحثة الشابة الهام فضالي صاحبة أفضل بحث في العالم والمرشحة بقوة لجائزة نوبل".