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أخبار البلد

القاهرة والناس في رأس السنة.. مدحت العدل في مواجهة رانيا علوانى

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
تستعد قناة القاهرة والناس بالاحتفال برأس السنة بحلقة استثنائية من برنامج "حديث القاهرة" غدا الخميس في اخر ايام عام 2020، حيث سيقدم الحلقة كل من الاعلاميين ابراهيم عيسى وخيرى رمضان وكريمة عوض.

وتتضمن الحلقة العديد من الفقرات الاحتفالية، حيث يستضيف البرنامج النجمة الهام شاهين، والتي ستحتفل مع أسرة البرنامج بالسنة الجديدة، وايضا فقرة أخرى ضيوفها الدكتور مدحت العدل، ورانيا علواني عضو مجلس ادارة النادى الاهلى للحديث عن الكرة في مصر.

كما يحل نجوم "القاهرة والناس" ضيوفا على الحلقة وهم عصام يوسف وايمن رشوان واحمد سالم ومى يعقوبى ونجوم السوشيال ميديا، وتذاع الحلقة في تمام التاسعة مساء، تحت عنوان "ليلة تكسير القلل".
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