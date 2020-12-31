لمساعدة حالات العزل المنزلي.. جمعية أهلية تطالب محافظ كفر الشيخ بتوفير أسطوانات أكسجين.. فيديو

ناشد المحاسب علاء حمدي مرزوق، رئيس جمعية أهلية بمدينة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير أسطوانات أكسجين للجمعيات المشتركة في مبادرة مجتمعية لمساعدة حالات العزل المنزلي، ومواجهة جشع تجار السوق السوداء المتاجرين في أسطوانات الأكسجين.





وقال "مرزوق"، نحن مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمحافظة كفر الشيخ قمنا بإنشاء اتحاد مشترك فيما بيننا لمساعدة المحافظة لمجابهة خطر فيروس كورونا ورفع معاناة المواطن في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ الوطن، إلا أننا نواجه صعوبات شديدة جدا في توفير أنابيب الاكسجين.





وأضاف أن هذا نظرًا لاحتكار التجار لها وزيادة أسعارها أضعاف سعرها الحقيقي مما يسبب صعوبات علينا شديدة في شرائها وعدم توافرها نظرا لاحتكارها لرفع سعرها علما بأننا ننسق فيما بيننا كل حسب منطقته لتوزيعها علي المريض في العزل المنزلي بإشراف أطباء وممريضن متطوعين بالمجان وفقا للإجراءات الاحترازية.





ووجه حديثه لمحافظ كفر الشيخ، نناشد بمساعدتنا في توفير أسطوانات أكسجين تحت إشرافكم وإشراف مديرية التموين والتضامن الاجتماعي لتوزيعها علي الجمعيات الخيرية بمبلغ مناسب للجميع منعًا للاحتكار والزيادة لها وتشديد الرقابة علي هؤلاء التجار الذين يستغلون المواطن في هذا التوقيت الحرج ليكونو عبره لغيرهم.



