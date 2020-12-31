زينة الكريسماس والأجراس.. أجواء الاحتفال بالعام الجديد في شارع شبرا ..شاهد

يبدأ العد التنازلي للعام الجديد 2021، وتضاء الشوارع والميادين بمظاهر الزينة والاحتفال، والفرحة تسطر شوارع القاهرة.





وفي أحد شوارع العاصمة، تحديدا شارع شبرا، انتشرت معالم العام الجديد 2021، وامتلأ الشارع بالزينة والأجراس وأشجار عيد الميلاد وبابا نويل.

وانتشرت بالأسواق محلات عديدة لبيع زينة الكريسماس، من أشجار مختلفة الأحجام والأجراس وطواقي بابا نويل، ويعتاد المواطنون على شرائها من العام للعام في حالة من الفرح والاستبشار بالعام الجديد.





ورصدت كاميرا "صدى البلد" أجواء الاحتفال، ومظاهر الزينة والأعياد.

وتختلف استعدادات الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2021 عن أي عام سابق، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة خوفا من جائحة كورونا التي تهدد العالم، ويلتقط الناس بعض الصور التذكارية بجانب الزينة وأجواء العام الجديد وسط حالة من الحذر الشديد ومنع التكدسات قدر المستطاع.



