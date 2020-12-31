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مرأة

بجمبسيوت عصري.. ديميت أوزديمير تسحر متابعيها بإطلالة شتوية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
تألقت الممثلة التركية ديميت أوزديمير في صورة جديدة قامت بنشرها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام،  وظهرت فيها بإطلالة شتوية ساحرة وعصرية تبرز من جمالها.

واختارت ديميت اوزديمير الظهور بـ "لوك" عصري وارتدت جمبسوت باللون الأسود بتصميم الكب بحزام حول خصرها يبرز من رشاقتها، واختارت عليه جاكيت باللون الأسود والأبيض، وارتدت هاف بوت طويل بالون الأوف وايت، وحقيبة باللون البني الناعم، وهو ما أبرز من اناقة ورقة إطلالتها.

ورفعت ديميت اوزديمير شعرها بعمله ذيل حصان وتركه منسدلا على ظهرها، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها  بالآي لاينر والماسكارا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بإختيار قرطين وقلادة واسورة  باللون الذهبي ونظارة شمسية عصرية باللون الأسود.

ويطلق على اسم ديميت أوزديمير (بالتركية: Demet Özdemir)‏ وهي ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992  في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت اوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلة حيث إن لها ثلاث فتيات اكبر منها، ومنذ أن انفصل والديها قد انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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