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أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: إدارة ترامب تعمل على تأمين اتفاق تطبيع جديد في الأسابيع المقبل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تأمين اتفاق تطبيع جديد في الأسابيع المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في إسرائيل والولايات المتحدة، تأكيدها أن الجهود تبذل لحث "دولة أخرى ذات أغلبية عربية أو مسلمة" على الانضمام إلى "دائرة السلام" مع إسرائيل.

إلا أن التقرير لم يحدد أسماء الدول التي تركز واشنطن جهودها الدبلوماسية عليها. ويعتقد أن إندونيسيا وموريتانيا وسلطنة عمان هي الدول الرئيسية المرشحة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.

كما سلطت الأسابيع الأخيرة بعض الضوء على العلاقات السرية بين إسرائيل وباكستان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه يتعرض لـ"ضغوط" من عدد من الدول للاعتراف بدولة إسرائيل.

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