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نقلة حضارية.. اللواء مدحت قريطم يكشف فوائد الملصق الإلكتروني ..فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:26 ص
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
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إبراهيم القادري
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الملصق الإلكتروني يساهم في نقل مصر نقلة حضارية عبر استخدام الملصق الذي يعتمد على الأنظمة الحديثة؛ لتنظيم حركة المرور إلكترونيا وضبط حركة السير.

وأضاف "قريطم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأنظمة المستخدمة عالميا والملصق عبارة عن شريحة إلكترونية مسجلة عليها جميع بيانات السيارة بالكامل، وهو ما يعطي إمكانية لوزارة الداخلية بالعمل من خلال طرق علمية لمتابعة السيارات على الطريق السريعة عبر الكاميرات.

وأوضح قريطم ، أن الملصقات ستساعد على تحديد الأماكن التي توجد بها كثافة مرورية حتى يتم توزيع الأماكن لسير حركة الطرق إضافةً إلى أنه يساعد على ضبط السيارات المسروقة عبر تتبعها ومحاصرتها في مدة زمنية قليلة.
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