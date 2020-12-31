نقلة حضارية.. اللواء مدحت قريطم يكشف فوائد الملصق الإلكتروني ..فيديو

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الملصق الإلكتروني يساهم في نقل مصر نقلة حضارية عبر استخدام الملصق الذي يعتمد على الأنظمة الحديثة؛ لتنظيم حركة المرور إلكترونيا وضبط حركة السير.





وأضاف " قريطم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأنظمة المستخدمة عالميا والملصق عبارة عن شريحة إلكترونية مسجلة عليها جميع بيانات السيارة بالكامل، وهو ما يعطي إمكانية لوزارة الداخلية بالعمل من خلال طرق علمية لمتابعة السيارات على الطريق السريعة عبر الكاميرات.



