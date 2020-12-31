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مرأة

بفستان أحمر.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سالي عبد السلام في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة وذا أكمام متوسطة الطول باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

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وانتعلت سالي عبد السلام حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، كما تزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة والمميزة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا ومميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

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