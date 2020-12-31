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فن

«محسود» لـ عمرو دياب تتصدر ترند تويتر بعد نصف ساعة من طرحها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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تصدرت أغنية «محسود» للنجم الكبير عمرو دياب ترند "تويتر"، بعد نصف ساعة فقط من طرحها.

وطرح النجم عمرو دياب، أغنيته "محسود" وهي تاسع أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

"محسود".. من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع: عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن ثمان أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك".

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر». 
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