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تعليم

إجراء عاجل من التعليم بشأن الطلاب المستفيدين من دعم برنامج تكافل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تمت إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بتسجيل غياب الطلاب المستفيدين من مشروع برنامج "تكافل"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على الرابط الإلكتروني الخاص باستمارة التلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم.


وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة أن تقوم المدارس بتسجيل بيانات المختصين باستيفاء موقف غياب الطلاب بكل مدرسة وفقًا لكل مديرية، وتسجيل الغياب للطلاب المستفيدين من البرنامج وفقًا لما هو مثبت بسجلات شئون الطلاب بالمدارس مع تحري الدقة في ذلك؛ لارتباطه الوثيق باستمرار حصول الطالب على الدعم من المشروع من عدمه.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، مديري أقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات التعليمية، بمتابعة نسب تسجيل الغياب بالمديريات؛ لسرعة الانتهاء من التسجيل في الموعد المحدد، على أن ينتهي التسجيل يوم 7 يناير 2021.

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