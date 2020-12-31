إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحري كمين مركز القوصية بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين القوصية ووقوع مصابين.





على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 1548 ص ب س، ربع نقل والسيارة رقم 2789 ي أ ر، نصف نقل.





نتج عن الحادث إصابة، الحسن. ع أ 25 سنة نجع حمادي، فولي. ع. م 55 سنة منفلوط - سائق، عزت. م. ع 40 سنة منفلوط، رمضان. ع. ع 45 سنة نجع حمادي - سائق، عواد. ع. م 43 سنة منفلوط.



