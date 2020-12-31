«وأنا في المعسكر النهائي».. لاعب سلة الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة عن إصابته بـ كورونا

قال إيهاب أمين، لاعب النادى الأهلى لكرة السلة، إن إصابته بكورونا كانت صعبة للغاية، معقبا "الإصابة حصلت وأنا فى المعسكر النهائى بالرغم أنى كنت بعمل كل الإجراءات الاحترازية".





وأضاف لاعب النادى الأهلى لكرة السلة، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "فضلت 12 يومًا معزولًا وملمستش الكروة ولا ادربت، والمفاجأة كانت إن المسحة طلعت سلبية يوم ماتش النهائى الصبح، ولعبت النهائى".





وتوج أول أمس الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي.

وحصد "المارد الأحمر" اللقب عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 68 - 66.

أقيم اللقاء مساء أول أمس الثلاثاء على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وكان مرتبط الأهلي تحت 16 سنة قد فاز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 70 - 26.



