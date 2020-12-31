ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

«حظك مش هيكون أوحش من حظ صابر».. هاني رمزي يمازح متابعيه بمشهد من «عاوز حقي»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:50 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان هاني رمزي جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من فيلمه السابق "عايز حقي".

وعلق هاني رمزي، على الفيديو، "مهما كان حظك وحش افتكر انه مش هيكون أوحش من حظ صابر لما جه يتشاقى".

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

اِقرأ أيضًا

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، "اللص الذي أحبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، ألف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوى الثانية أسوأ بكثير.. سيدة تروي تجربتها بعد إصابتها بـ كورونا مرتين خلال 4 أشهر

زينة الكريسماس والأجراس.. أجواء الاحتفال بالعام الجديد في شارع شبرا ..شاهد

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور