ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برئاسة يوسف إسماعيل.. عروض المهرجان القومي للمسرح بدون جمهور

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:57 ص
مهرجان القومى للمسرح
مهرجان القومى للمسرح
Advertisements
أحمد إبراهيم
أصدرت إدارة مهرجان القومى للمسرح، بيانا صحفيا توضح فيه استكمال عروضه بدون جمهور. 

وجاء فى البيان "قررت إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، استكمال عروضه يومى الخميس 31 ديسمبر 2020 والجمعة 1 يناير 2021 بدون جمهور، وبحضور لجنة التحكيم فقط، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف "سيختتم المهرجان القومى للمسرح المصرى فعالياته يوم السبت 2 يناير 2021 وسيقتصر الختام على توزيع الجوائز وكلمة لرئيس المهرجان، ثم إعلان الجوائز بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية بحضور الفائزين بها".

وتابع "الدورة الثالثة عشرة بدأت يوم 20 ديسمبر 2020 وهى تحمل اسم دورة "الآباء"، واحتفل فيها المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م، وضمت اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان"، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى، والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق".

واختتم "بالإضافة إلى عضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح وتكرم الرواد

تكريم صلاح السعدني وسهير المرشدي ومحمود ياسين في حفل افتتاح المسرح القومي

5 عروض مسرحية لقصور الثقافة بالقومي للمسرح

3 عروض في مهرجان القومي للمسرح

مراعاة لإجراءات كورونا.. المهرجان القومي للمسرح يختتم فعاليته السبت

ترشيحاتنا

أدعية صلاة الفجر.. واظب عليها تقضي حوائجك وتريح قلبك

كان عندي 3 سنين.. أوكا: ماما كانت حامل وقت موتها

سكاي سبورتس: محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي البريميرليج 2020

قرار عاجل من النيابة السعودية بشأن مقتل مدرس مصري على يد طالب

إسلام صادق: الأهلي يفكر في التعاقد مع أحمد الشناوي

طريقة عمل الكيك الصيني بخطوات سهلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوى الثانية أسوأ بكثير.. سيدة تروي تجربتها بعد إصابتها بـ كورونا مرتين خلال 4 أشهر

زينة الكريسماس والأجراس.. أجواء الاحتفال بالعام الجديد في شارع شبرا ..شاهد

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور