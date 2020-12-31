شارع محمد عويس بالقناطر بلا إنارة ومياه الصرف مختلطة بالقمامة.. فيديو

استغاث سكان شارع محمد عويس طريق السكة الحديد الجديدة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، من الظلام الدامس نتيجة عدم تركيب كشافات إنارة بالمنطقة مما يعرضهم للخطر، واختلاط مياه الصرف بالقمامة مما يؤدى الى انتشار الأمراض والأوبئة.





يقول الأهالى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة من عدم تواجد أعمدة إنارة بالمنطقة وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا إلى رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة القناطر الخيرية لعرض الأزمة والمشكلة عليه، ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".





وأضافوا: "أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق، علما بأن هذا المكان وقع فيه العديد من الحوادث الاصطدام من قبل الخارجين عن القانون، وسرقات بالإكراه ، ومتعاطين المخدرات، لافتين إلى انتشار القمامة ومياه الصرف الصحى مما يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات المحملة بالأمراض والأوبئة.





وتابعوا: "سبق وأن تقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الوحدة المحلية بمركز القناطر الخيرية، للشكوى من عدم إنارة الشارع، و تنظيف الشارع من القمامة المنتشره ولكن دون جدوى، مطالبين محافظ القليوبية بالتدخل والعمل على تركيب كشافات تإنارة لإضاءة المنطقة حفاظًا على سلامة سكان المنطقة والمارين بيها".





اقرأ أيضا:





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.