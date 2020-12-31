ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع كلبها.. نسليهان أتاغول بإطلالة شتوية وسط الطبيعة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول
Advertisements
آية التيجي
خضعت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول لـ جلسة تصوير مع كلبها ، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها  على انستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع مُتابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.

اقرأ أيضا |

وظهرت نسليهان أتاغول وهي ترتدي بنطالا باللون الرمادي، وعليه جاكت وتر بروف باللون الأحمر اللامع مع اختيار هاف بوت كاجوال باللون الأبيض والرمادي، وهو ما أبرز من رقة وبساطة إطلالتها.

وتركت نسليهان أتاغول شعرها منسدلا بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف نسليهان أتاغول في ارتداء الاكسسوارات او وضع المكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون الأحمر طلاءَ لأظافرها، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وإليكم الصور الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة شتوية.. ديميت اوزديمير تبرز جمالها على إنستجرام

بـ فستان كب.. ديميت أوزديمير تسحر متابعيها بإطلالة جذابة

بشعر ويفي.. ديميت اوزديمير تبرز جمالها بإطلالة ناعمة

بالأسود.. نسليهان أتاغول تشارك متابعيها جلسة تصوير رومانسية مع زوجها

بدون مكياج.. ديميت أوزديمير بإطلالة عفوية على إنستجرام

وصلة رقص.. ديميت اوزديمير تثير الجدل على الانستجرام

ترشيحاتنا

بعد انفجار عدن.. وزير الإعلام اليمني يوجه رسالة إلى العالم

المهلة تنتهي غدًا.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء

زوج خائن يحفر نفقا سريا تحت الأرض لمقابلة عشيقته.. والصدفة تكشف خدعته

يتحول دائما لـ مقلب نفايات.. رئيس بسيون: حاولت تجميل ميدان وسط الجزيرة أكثر من مرة ..فيديو

نقلة حضارية.. اللواء مدحت قريطم يكشف فوائد الملصق الإلكتروني ..فيديو

الجيش الإسرائيلي: سنجري تدريبات مشتركة مع قوات جوية من الخليج العربي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لفستان درة في أحدث ظهور لها

بسبب عملية تجميل فاشلة.. مريضة تفقد ساقيها ومعاناة سنوات للحصول على تعويض

في ليلة رأس السنة.. عادات غذائية تهدد صحتك