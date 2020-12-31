مع كلبها.. نسليهان أتاغول بإطلالة شتوية وسط الطبيعة
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
نسليهان أتاغول
خضعت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول لـ جلسة تصوير مع كلبها ، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع مُتابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.
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وظهرت نسليهان أتاغول وهي ترتدي بنطالا باللون الرمادي، وعليه جاكت وتر بروف باللون الأحمر اللامع مع اختيار هاف بوت كاجوال باللون الأبيض والرمادي، وهو ما أبرز من رقة وبساطة إطلالتها.
وتركت نسليهان أتاغول شعرها منسدلا بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها. ولم تتكلف نسليهان أتاغول
في ارتداء الاكسسوارات او وضع المكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون الأحمر طلاءَ لأظافرها، وهو ما تناسب مع إطلالتها.
وإليكم الصور الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..