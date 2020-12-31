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توك شو

كان عندي 3 سنين.. أوكا: ماما كانت حامل وقت موتها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:49 ص
المطرب أوكا في استضافة
المطرب أوكا في استضافة مع ريهام سعيد
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ندى رأفت
كشف مطرب المهرجانات أوكا، عن تفاصيل طفولته، ووفاة والدته الصادمة وهو صغير، ومن الذي اهتم برعايته بعد وفاتها.  

وقال "أوكا" خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على شاشة "النهار"، أن والدته توفيت بسبب الكهرباء، معقبا "كانت بتغسل، واتكهربت فى الحمام، كان عندي 3 سنين، ودخلت لقيتها ميته، بس مكنتش فاهم فيه إيه، ولمستها وهى ميته".  

وتابع مطرب المهرجانات "أمى الله يرحمها أما ماتت كانت حامل كمان وبعد وفاتها ربتنى جدتى".  

وكان تحدث مطرب المهرجانات أوكا، عن علاقته بزوجته مى كساب، قائلًا:" مسحولة في تربية العيال". 

 وقال خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إنه تزوجها "بدري بدري" وهذا فضل كبير من ربنا، مضيفًا "أي واحدة بتغير على زوجها، وهذا حال مى.. أنا بحب بتوع الأزياء، واحيانا بعملهم إعجاب ودا بيزعلها، وأحيانا بنومها عشان أكبر دماغي". 

وذكر أنه كثيرًا ما يحدث بينهما خناق بسبب اللبس، مضيفًا:"مفيش لبس قصير ولا كات ولا ضيق.. ومخى فيه حتة 80 ". 

 وأشار إلى أنه لم يواجه أى رفض إطلاقًا في زواجه من مى كساب، فأهله كانوا مرحبين بها كثيرًا وبوجودها، مضيفًا "فيه نظرة ثقة".
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