بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. إحالة مدير إدارة أوقاف وإمام مسجد والعاملين فيه للتحقيق بأسيوط

أحال الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، مدير إدارة أوقاف مركز ساحل سليم وإمام مسجد آل البيت وجميع العاملين بالمسجد ومفتش المنطقة للتحقيق العاجل؛ لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، وتهاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وشدد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، على أن الفترة القادمة تتطلب التفاني في العمل، وعدم التهاون أو التقصير في أداء الواجب الوظيفي، وعلى جميع العاملين بمديرية أوقاف أسيوط الالتزام التام بتعليمات الوزارة والأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية.





وفي سياق متصل، كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط افتتح مساء يوم الثلاثاء الماضي، مسجدى آل دعبس بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب ومسجد الساعة بمدينة أسيوط الجديدة وذلك بعد إنشائهما بالجهود الذاتية للأهالي.





جاء ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم لكافة المترددين على المسجد وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المصلين بحضور الشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف نائبًا عن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.





كما حضر كل من تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وجيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والشيخ ناصر محمد سيد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف والدكتور محمود الجميل مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الأوقاف والمهندس على شحاتة نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والعديد من التنفيذيين ومفتشي إدارة أوقاف مركز أبنوب والفتح وأهالي قرية عرب العوامر ومدينة أسيوط الجديدة.





وافتتح محافظ أسيوط مسجد "آل دعبس" بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد والذي أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 180 مترًا بتكلفة بلغت مليون ونصف ثم أدى المحافظ ومرافقوه صلاة المغرب بالمسجد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين المصلين وارتداء الكمامات.





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واستكمل المحافظ جولته بزيارة مدينة أسيوط الجديدة وافتتح مسجد "الساعة" وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد والذي أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 350 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت مليوني جنيه ثم أدى المحافظ ومرافقوه صلاة العشاء بالمسجد وسط تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





واستمع المحافظ والمصلون إلى الخطبة التي ألقاها الشيخ محمد عبداللطيف وتحدث فيها عن إعمار المساجد وأهمية وفضل بناء المساجد والمشاركة في أعمال إحلال وتجديد المساجد مؤكدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا فالواجب يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه وعلى أخيه الإنسان وعلى مجتمعه وعلى الإنسانية جمعاء.





وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على جهود وزارة الأوقاف بتوجيهات القيادة السياسية في عمارة المساجد والتوسع في إنشاء مساجد جديدة بكافة قرى ومراكز المحافظة بمشاركة الأهالي مشيرًا إلى أنه تم حتى اليوم افتتاح 73 مسجدًا خلال 4 أشهر فقط ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.





وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف داخل المساجد حفاظًا على صحة وحياة المواطنين، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات بصفة يومية وبمتابعة مستمرة من مفتشي المديرية.





ووجه الشكر إلى كل من ساهم في إحلال وتجديد المساجد وأن يجعله في ميزان حسناتهم داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.