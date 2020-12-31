ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس جامعة طنطا يكرم 18 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
كرم مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، 18 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم على مستوى كليات الجامعة.


وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، دعم الجامعة الكامل لأبنائها الطلاب ورعايتهم في كافة الأنشطة الطلابية، كما عبر عن سعادته بالفائزين، مضيفًا أنها دعوة تنافس في تعلم وحفظ كتاب الله، سائلا المولى القدير أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصر وعلى بلاد المسلمين كافة.

يذكر أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، أقامت مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى كليات جامعة طنطا بمشاركة 90 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم ليتم تصعيد عدد 6 طلاب في 3 مستويات.

شمل المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا والذي يقدر جائزته المالية بمبلغ 1000 جنيه ، وفاز به عدد 6 طلاب، والمستوي الثانى حفظ نصف القرآن الكريم والذي يقدر جائزته المالية بمبلغ 500 جنيه وفاز به 6 طلاب، والمستوي الثالث حفظ ربع القرآن الكريم والذي يقدر جائزته المالية بمبلغ 300 جنيه وفاز بها 6 طلاب.

تكونت لجنة تحكيم المسابقة من مجموعة متميزة من المتخصصين من الأساتذة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوى الثانية أسوأ بكثير.. سيدة تروي تجربتها بعد إصابتها بـ كورونا مرتين خلال 4 أشهر

زينة الكريسماس والأجراس.. أجواء الاحتفال بالعام الجديد في شارع شبرا ..شاهد

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور