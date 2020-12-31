"طب طنطا" تحصد لقب الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة

حصدت كلية الطب بجامعة طنطا وحصدت كلية الصيدلة لقب الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعى 2020/ 2021.
صرح بذلك الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والذى أعلن فوز الطالب عمر طارق السيد امين بكلية الطب البشرى، الفرقة السادسة بلقب الطالب المثالى على مستوى الجامعة ، وفوز الطالبة إسراء ابراهيم السيد المغربى، كلية الصيدلة ، الفرقة الثالثة بلقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.
كانت إدارة النشاط الاجتماعى بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا نظمت مسابقة اختيار الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوي جميع كليات الجامعة للعام الجامعي 2020 / 2021 بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة الاثنين الماضى، وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة ، والدكتورة عبير دراج وكيل كلية طب الاسنان، ومحمد عبد الرحيم القصير مدير عام رعاية الشباب.