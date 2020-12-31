شاهد.. ولادة عجل برأسين في قرية كفر العزيزية مركز سمنود بالغربية

تداول العشرات من رواد و مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لعجل مولود برأسين في قرية كفر العزيزية مركز سمنود في محافظة الغربية.









وأوضح النشطاء خلال الصور متداولة أن العجل ولد برأسين وأثناء عملية ولادته اعتقد الأهالي أنه اثنان نظرا لوجود رأسين.





وأثارت الصور التي نشر حالة من الدهشة لأنها حالة تعد نادرة جدا التي يولد فيها عجل برأسين في المحافظة.





وكان محافظ الغربية أعلن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بغلق وتشميع (٤١٥) مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق محافظة الغربية خلال ٨ أيام ، حيث تم غلق وتشميع (٣١) مركز بمركز طنطا ، و(٤٠) مركز بحى أول طنطا ، و(١٤٠) مركز بحى ثان طنطا ، و٥٩ مركز بالمحلة الكبرى ، و(١٤) مركز بالسنطة ، و(٩) مراكز بزفتى ، و٢٧) مركز بكفر الزيات ، و(٥٦) مركز بقطور ، و (١٦) مركز بسمنود و(٢٣) مركز بسيون.





وأوضح المحافظ أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة من أجل سلامة الطلاب وتفعيلًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





في ذات السياق أصدر محافظ الغربية قرارًا بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.





كما يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين.