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توك شو

انقسام كبار السن حول لقاح "سبوتنيك" في روسيا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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توك شو
عرضت فضائية "العربية"، "فيديو جراف" يوضح آراء متباينة فى روسيا بين كبار السن حول لقاح "سبوتنيك" ضد كورونا وفعاليته ومدى الحاجة إليه بعدما أطلقت روسيا برنامج تطعيم بدءًا بالفئات الأكثر ضعفًا.

وأضاف الفيديو أن البعض يرى أن أخذ اللقاح مهم أسوة بالرئيس الروسي الذى قال :"سبوتنيك لقاح فعال وآمن" ، مشيرا  إلى أن الكرملين أعلن أن بوتين سيتلقاه بعد أيام قليلة. 

 ومن جانبه قالت إحدى مواطنات موسكو إنه:" ليس من الواضح ما الذى يوجد داخل اللقاح فماذا لو كان الرئيس سيتلقى اللقاح؟ ولكنه بأي حال من الأحوال سأتلقى التطعيم.

 وفى هذا الصدد قالت مواطنة أخرى فى موسكو إن اللقاح بالنسبة لكثير من الناس يعد حدثًا بارزًا . 

وتابع الفيديو أن البعض الأخر رأوا أنه لا حاجة لأخذ اللقاح رغم ارتفاع الإصابات إلى ٣,٥ مليون ، فيما تجاوزت الوفيات حاجز الـ ٥٥ ألفًا ومن جانبه أكد أحد المواطنين فى موسكو أنه  لا توجد حاجة ملحة لأخذ اللقاح خاصة إذا كان الشخص يملك حماية مناعية جيدة.
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