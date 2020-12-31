ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عهده شهد حربا أهلية.. الفقي: «نوبل آبي أحمد» كانت للحرب وليست للسلام ..فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي ، إن الرئيس الفرنسي "ماكرون" هو نجم أوروبا في 2020، وبريطانيا شريك تجاري كبير لمصر وانفصالها عن أوروبا لن يؤثر على الحركة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن جائزة "نوبل" التي حصل عليها آبي أحمد كانت للحرب وليست للسلام، لأنه بدأ عهده بالجائزة، وانتهت إلى حرب أهلية.

وأوضح المفكر السياسي، أن الحضور الأخلاقي للسياسة أمر صعب جدًّا في العالم، وترامب من الأشخاص الذين هبطت أسهمهم في 2020، وكنت أحبه لاهتمامه بملف سد النهضة، وهو يعتبر موضوعا فرعيا بالنسبة إلى دولة عظمى مثل أمريكا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوى الثانية أسوأ بكثير.. سيدة تروي تجربتها بعد إصابتها بـ كورونا مرتين خلال 4 أشهر

زينة الكريسماس والأجراس.. أجواء الاحتفال بالعام الجديد في شارع شبرا ..شاهد

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور