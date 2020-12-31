عهده شهد حربا أهلية.. الفقي: «نوبل آبي أحمد» كانت للحرب وليست للسلام ..فيديو

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي ، إن الرئيس الفرنسي "ماكرون" هو نجم أوروبا في 2020، وبريطانيا شريك تجاري كبير لمصر وانفصالها عن أوروبا لن يؤثر على الحركة الاقتصادية بين البلدين.





وأضاف "الفقي"، خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن جائزة "نوبل" التي حصل عليها آبي أحمد كانت للحرب وليست للسلام، لأنه بدأ عهده بالجائزة، وانتهت إلى حرب أهلية.





وأوضح المفكر السياسي، أن الحضور الأخلاقي للسياسة أمر صعب جدًّا في العالم، وترامب من الأشخاص الذين هبطت أسهمهم في 2020، وكنت أحبه لاهتمامه بملف سد النهضة، وهو يعتبر موضوعا فرعيا بالنسبة إلى دولة عظمى مثل أمريكا .