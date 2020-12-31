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رياضة

بـ شيك ودفعة نقدية.. قناة الزمالك: التجديد لـ أوباما لمدة 3 مواسم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:03 ص
اوباما
اوباما
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محمد رشاد
أعلنت قناة نادي الزمالك، اتفاق يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، وإدارة النادي، على تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات مقبلة، تبدأ من الموسم الجاري.

وأشارت قناة الزمالك عبر برنامجها الرئيسي "زملكاوي"، إلى أن الاتفاق تم بين إدارة الزمالك واللاعب أوباما بشكل نهائي من أجل تجديد العقد.

وذكرت قناة الزمالك أن الإدارة قامت بتحرير "شيك" تم توقيعه من أجل أن يحصل عليه أوباما عند توقيع العقود، إضافةً إلى دفعة نقدية من قيمة التعاقد.

وأوضحت قناة الزمالك أنه من المُقرر أن يتجه أوباما إلى مقر نادي الزمالك صباح الخميس للحصول على "الشيك" وتوقيع التعاقد الجديد.

وأشارت قناة الزمالك إلى أن أوباما حصل على مبلغ مالي في عقده الجديد يُرضي طموحاته، وفي الوقت نفسه يُرضي نادي الزمالك، من دون الكشف عن القيمة المالية.

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