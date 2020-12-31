ضبط صاحبي مصنعين للمراتب دون ترخيص في سوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج تحت إشراف اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، من ضبط اثنين لإدارتهما مصنعي مراتب دون ترخيص وحيازة واستخدام سلع مجهولة المصدر في عملية التصنيع.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا شمالي الإقليم، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط "ناصر. ت. ج" 42 عامًا، و"حمدي. س.ع"، ٢٥ عامًا، لإدارتهما مصنعي مراتب دون ترخيص وحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر في عملية التصنيع واستخدام علامات تجارية مملوكة للغير بقصد الغش التجاري والتدليس.





وتم ضبط 900 طبقة أسفنج معدة للتصنيع و430 توب قماش مراتب، و4 ماكينات كبيرة لتصنيع المراتب، و2 ماكينة خياطة صغيرة الحجم، و47 مرتبة منتج نهائي، و80 شاسيه معدني، و50 مرتبة تحت التجهيز، و 5750 استيكر لماركات مختلفة "سيرا – تاكي – هابي تك – جيرمان".



