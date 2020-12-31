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رياضة

ميدو: الزمالك لا يقف على أي لاعب مهما كان.. وجيرالدو يلعب Dirty Game مع الأهلي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
جيرالدو
جيرالدو
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محمد رشاد
قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق  بنادي الزمالك ، إن القلعة البيضاء لن تقف على أي لاعب أو تسقط بسبب رحيل لاعب عنها مهما كان اسمه.

وأضاف "ميدو" خلال تقديمه برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "اطمئنوا على الزمالك ولا تخافوا، لا يقع بسبب رحيل لاعب، ولا يقف على أي لاعب ، شيكابالا جدد لنادي الزمالك ويستحق أن يتم تقديره بما يليق به، لأنه أكثر لاعب تحمل من أجل الكيان، شيكابالا ظُلم ماديًا وظل لمدة سنوات يلعب ولا يعرف قيمة عقده، كابتن الزمالك في وقت من الأوقات كان أقل لاعب يحصل على أموال داخل الأبيض، وجاء الوقت لكي يقدر بشكل جيد".

وواصل: "الزمالك لا يتخلى عن أبنائه، شيكابالا جدد برقم جيد جدًا يليق به، لأنه لاعب أسطوري وتاريخي داخل النادي".

واستكمل: "مصطفى محمد، تفهم أن أسلوب لي الذراع لن ينفع مع الزمالك، قسوت عليه لأنه ابني ولكن على مسئولي الزمالك أن يحترموا وجود شقيقه في جلسة التفاوض على التجديد، من حق اللاعب أن يحزن ولكن لا يتمرد، مصطفى محمد منتظم في التدريبات ولكن لديه إصرار كبير على رحيله للاحتراف".

وعن الأنجولي جيرالدو، لاعب الأهلي، قال: "جيرالدو يحاول لعب dirty game مع إدارة الأهلي بمساعدة وكيله أعماله البرازيلي حتى يفسخ عقده مجانا مع الأهلي ويأخذ مستحقاته بشكل كامل".

اختتم: "جيرالدو لم يكن صريحَا مع إدارة الأهلي عكس آليو بادجي، وغالبا سيتم استبعاده من التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ويتدرب بمفرده بسبب استياء مسئولي النادي من تصرفات اللاعب ووكيله".
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