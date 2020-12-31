ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميركل: ألمانيا تواجه أوقاتا عصيبة وأزمة كورونا ستمتد للعام المقبل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت المستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، اليوم الخميس، في حديثها للشعب بمناسبة العام الجديد، إن "أزمة فيروس كورونا التاريخية في ألمانيا ستمتد إلى عام 2021، حتى مع الأمل الذي جلبته اللقاحات".

ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي قدمها المتشككون في الفيروس، ووصفتها بأنها ليست "كاذبة وخطيرة" فحسب، بل "ساخرة وقاسية" تجاه أولئك الذين عانوا خلال الوباء.

وأضافت "أن الشتاء مازال صعبا.. فالتحديات التي يطرحها الوباء لا تزال هائلة".

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنها ستتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد عندما يحين دورها في حملة التلقيح.

وتُوفي أكثر من 32 ألف شخص حتى الآن بسبب الفيروس في ألمانيا، وتجاوز عدد الوفيات اليومي أمس الأربعاء ألف حالة للمرة الأولى، رغم أن المسئولين يقولون إن هذا يرجع جزئيا إلى التأخر في الإبلاغ عن الأرقام السابقة.

وتتعرض البلاد لإغلاق جزئي حتى 10 يناير المقبل، حيث أغلقت معظم المحال التجارية إلى جانب المدارس والمطاعم والمرافق الثقافية والترفيهية.

وستتعطل احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، مع فرض حظر على بيع الألعاب النارية وقيود مشددة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في الأماكن العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نهاية حقبة المرأة الحديدية.. حزب ميركل يحدد موعد اختيار خليفتها

موجة شرسة لـ كورونا تهاجم ألمانيا.. والمظاهرات تندلع ضد الإغلاق | فيديو

وسط تحذيرات من موجة ثالثة.. ألمانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في وفيات كورونا

ميركل تؤكد: اللقاح غير كاف وفي هذه الحالة يكون الفوز كبيرا على الفيروس

مسودة قرار صعب أمام ميركل.. إغلاق تام في ألمانيا ولا استثناءات

ميركل تعلن موعد التطعيم ضد كورونا في أوروبا وألمانيا

ترشيحاتنا

توفير مقدم التعاقد.. الزمالك يزف بشرى سارة بشأن يوسف أوباما

إبراهيم عيسى يطلق تحذيرا عاجلا لمواطني 4 محافظات

إجراء عاجل من التعليم بشأن الطلاب المستفيدين من دعم برنامج تكافل

اغتصبها تحت تهديد السلاح.. المؤبد لسائق توك توك خطف طفلة بالدقهلية

سر رفض يسرا اللوزي مقاضاة المتنمر على طفلتها

نقلة حضارية.. اللواء مدحت قريطم يكشف فوائد الملصق الإلكتروني ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوى الثانية أسوأ بكثير.. سيدة تروي تجربتها بعد إصابتها بـ كورونا مرتين خلال 4 أشهر

زينة الكريسماس والأجراس.. أجواء الاحتفال بالعام الجديد في شارع شبرا ..شاهد

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور