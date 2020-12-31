3240 برميلا منظفا سائلا.. ضبط قاصر لإدارته مصنع منظفات بدون ترخيص وبيعه منتجات مجهولة المصدر

دشنت وزارة التموين بمحافظة سوهاج حملة تموينية استهدفت مصانع المنظفات لضبط السلع مجهولة المصدر التي تضر بالمواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط مدير مسؤول إحدى هذه المصانع غير المرخصة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة التموين، يفيد بضبط "عمر. م. ع"، 18 عامًا، مدير مسئول مصنع منظفات، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر في عملية التصنيع وحيازة منظفات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد الغش التجاري والتدليس.





وتم ضبط 36 برميل منظف سائل يزنوا 3240 كجم، و200 كجم صابون سائل، و33 كجم أريال غسيل، و32 كجم معطر جو، و45 كجم كحول، و50 عبوة كريم، و65 عبوة غسيل مطهر وشور جيل بإجمالي وزن 3 طن و600 كجم، و80 كجم سكر مجهول المصدر دون فواتير قبل بيعها للمواطنين.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







