3240 برميلا منظفا سائلا.. ضبط قاصر لإدارته مصنع منظفات بدون ترخيص وبيعه منتجات مجهولة المصدر

دشنت وزارة التموين بمحافظة سوهاج حملة تموينية استهدفت مصانع المنظفات لضبط السلع مجهولة المصدر التي تضر بالمواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط مدير مسؤول إحدى هذه المصانع غير المرخصة.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة التموين، يفيد بضبط "عمر. م. ع"، 18 عامًا، مدير مسئول مصنع منظفات، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر في عملية التصنيع وحيازة منظفات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد الغش التجاري والتدليس.
وتم ضبط 36 برميل منظف سائل يزنوا 3240 كجم، و200 كجم صابون سائل، و33 كجم أريال غسيل، و32 كجم معطر جو، و45 كجم كحول، و50 عبوة كريم، و65 عبوة غسيل مطهر وشور جيل بإجمالي وزن 3 طن و600 كجم، و80 كجم سكر مجهول المصدر دون فواتير قبل بيعها للمواطنين.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
أصيب 6 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" على الطريق الزراعي الغربي بناحية بني حميل بمركز البلينا جنوبي المحافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بناحية بني حميل بدائرة المركز، ووجود مصابين.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "عماد. ع. ع"، 32 عامًا، سائق، يُقيم بمركز جرجا، على الطريق الزراعي الغربي، إختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى عدم توازنه وافتقد السيطرة على السيارة واصطدم ب"توكتوك" قيادة المدعو "أحمد. ر"، 20 عامًا، سائق توكتوك، ويُقيم بندر البلينا، ونتج عن الحادث إصابة كلًا من:قائد التوكتوك، و"صابر. ع. ع"، 42 عامًا، عامل، "علي. ص. ع"، 15 عامًا، طالب ويقيمان دائرة مركز جرجا، من مستقلي السيارة، و"إيمان. ب. م"، 19 عامًا، ربة منزل، و"شيماء. ر. ت"، 20 عامًا، ربة منزل، "سلوى. ع. ف"، 20 عامًا، طالبة، ويقيمون بدائرة المركز، من مستقلي التوك توك، مُصابين باشتباه كسور وجروح وكدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم".
تم نقل المُصابين إلى مستشفى البلينا المركزي وسوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.