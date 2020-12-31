مؤمن سليمان: الاحتراف أفضل لـ مصطفى محمد.. وطلبات ساسي المالية مستحيلة

قال مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، مدرب منتخب مصر للناشئين، إن هناك سببين لرحيل اللاعب مصطفى محمد، مهاجم القلعة البيضاء، مؤكدًا أن كل يوم يمر عليه داخل الدوري المصري يصعّب فرصته في الاحتراف الأوروبي.





وقال مؤمن سليمان، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس"، "بالنسبة إليّ 4 ملايين يورو مقابل احتراف مصطفى محمد رقم ممتاز جدًا، ويجب الموافقة على احتراف اللاعب فورًا؛ حتى لو تم إقناعه بالبقاء لن يكون مرتاحًا نفسيا في النادي".





وأضاف مؤمن سليمان، "في حال عدم إتمام الصفقة، لن يحصل الزمالك على نفس المردود الفني من مصطفى محمد الذي كان يحصل عليه في السابق، اللاعب يصب كامل تركيزه في الاحتراف، ومهما جلس معه من حكماء لن يوقف تفكيره عن الاحتراف".





وأكد مؤمن سليمان "عندما يأتي عرض للاعب في الدوري المصري مقابل 80 مليون جنيه فيجب أن يُباع، هو رقم كبير ومناسب جدًا".





وتابع مؤمن سليمان "طلب فرجاني ساسي بالحصول على 2 مليون و300 ألف يورو في الموسم مقابل التجديد مستحيل، من الاستحالة أن أتصور أن هناك لاعب كرة في مصر يأخذ هذا المبلغ".



