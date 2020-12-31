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حوادث

داخل لمبة.. ضبط شابين بحوزتهما قطعتان من مادة الشابو المخدر في سوهاج

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط مكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط شابين بحوزتهما لمبة وبداخلها قطعتان لمادة الشابو المُخدر، بمركز جرجا جنوبي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بضبط "محمد. م. ع"، 24 عامًا، عامل، وهيثم. س. ع"، 27 عامًا، عامل، ويقيمان دائرة قسم جرجا، وبحوزتهما لمبة بداخلها قطعتان لمادة الشابو المُخدر تزن حوالي 2 جرام.

وبمواجهتهما اعترفا بحوزتهما المضبوطات بقصد التعاطي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وفي سياق آخر، تُكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج، جهودها في البحث عن جثث ثلاثة عمال أسفل بئر صرف صحي انهارت عليهم أثناء عملية الحفر، بناحية جزيرة أولاد حمزة بمركز العسيرات بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يُفيد بانهيار بئر صرف صحي على ثلاثة عمال أثناء الحفر بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة المركز.

وتبين أن البئر انهارت على ثلاثة أشخاص بجوار منزل أحدهم، وهما علي عبد النعيم علي، ٣٨ عامًا، ويقيم بناحية الرشايدة، محمد حامد محمود، ٣٢ عامًا، ويقيم بناحية جزيرة أولاد حمزة، محمد إسماعيل محمد مهران، ٣٥ عامًا، ويقيم بجزيرة أولاد حمزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة للبحث عن جثث المذكورين أسفل البئر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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