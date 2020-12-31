داخل لمبة.. ضبط شابين بحوزتهما قطعتان من مادة الشابو المخدر في سوهاج

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط شابين بحوزتهما لمبة وبداخلها قطعتان لمادة الشابو المُخدر، بمركز جرجا جنوبي المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بضبط "محمد. م. ع"، 24 عامًا، عامل، وهيثم. س. ع"، 27 عامًا، عامل، ويقيمان دائرة قسم جرجا، وبحوزتهما لمبة بداخلها قطعتان لمادة الشابو المُخدر تزن حوالي 2 جرام.





وبمواجهتهما اعترفا بحوزتهما المضبوطات بقصد التعاطي، و حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.





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