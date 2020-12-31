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فن

طارق الشناوي لـ صدى البلد: أمير كرارة ونيللي كريم الأفضل في 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:53 ص
امير كرارة
امير كرارة
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أحمد إبراهيم
كشف الناقد طارق الشناوى، عن رأيه فى أفضل النجوم الذين ظهروا فى الدراما فى عام 2020.

وقال طارق الشناوي، في تصريح لـ "صدى البلد"، هناك عدد من النجوم الذين استطاعوا أن يحققوا طفرة واضحة، ويستحقوا لقب الأفضل فى 2020، ولعل أبرزهم أمير كرارة عن مسلسل "الاختيار"، ونيللى كريم عن مسلسل "100 وش".

وأضاف طارق الشناوي أن أمير كرارة طور من نفسه كثيرا، وقدم مع بيتر ميمى عملا يجتمع عليه الجمهور المصرى بكل أطيافه وفئاته. 

بينما قال الشناوي، عن سبب اختياره لـ نيللى كريم كأفضل ممثلة فى 2020 لأنها استطاعت أن تقنعنا بخفة دمها من خلال مسلسل "محبوك" فنيا وتحديد قيادة مخرجة متمكنة من أدواتها وهى كاملة أبو ذكرى. 

وكان كشف طارق الشناوى، عن أفضل عمل درامى عُرض خلال هذا العام الذى قارب على الانتهاء خاصة بعد عرض عدد لا بأس به منها على مدار 2020، سواء كان خارج السباق الرمضانى أو داخله. 

وقال طارق إن هذا العام شهد منافسة جيدة بين عدد من الأعمال ولكن أرى أن هناك ثلاثة أعمال يمكن ان تحصل على لقب الأفضل هذا العام ولعل من أبرزها مسلسل "الاختيار" الذى قدمه الفنان امير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم وهو من الأعمال التى صنعت بشكل جيد كما أن كان لها حس وطنى. 

وأضاف العمل الثانى الذى اراه حقق نجاحا كبيرا هذا العام مسلسل "البرنس" الذى قام ببطولته محمد رمضان فهو عمل جيد الصنع أيضا ومتماسك فنيا خاصة على مستوى الكتابة والإخراج. 

أما العمل الثالث فقال طارق إن مسلسل 100 وش يستحق أيضا لقب الأفضل والذى شهد تغييرًا شاملًا للفنانة نيللى كريم والتى قدمت دورًا جديدا وكوميديا كما أن العمل قادته مخرجة تمتلك أدواتها جيدا وتعرف كيف تتعامل مع الممثلين الذين يتعاونون معها.

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