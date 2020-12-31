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فن

أبو اللذاذة والجدعنة.. كريم فهمي يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:20 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
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مصطفى كرم
هنأ الفنان كريم فهمي صديقه الفنان أوس أوس  بعيد ميلاده الـ 33.

ونشر كريم فهمي عبر خاصية "استوري" بحسابه "إنستجرام"، صورة له مع أوس أوس، معلقًا عليها، "كل سنة وانت طيب يا صاحبي وابو اللذاذة والجدعنة".

وكان الفنان كريم فهمي أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب كريم فهمي عبر خاصية "استوري" بحسابه عبر إنستجرام، "الحمد لله إيجابي كورونا".

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.

أبو اللذاذة والجدعنة.. كريم فهمي يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده
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